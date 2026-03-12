Газета
В Абу-Даби построят первый русский православный храм

Ведомости

В Абу-Даби построят первый русский православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери, который войдет в юрисдикцию Антиохийского патриархата. Об этом сообщает синодальный отдел московского патриархата Русской православной церкви.

Решение приняли на заседании Священного синода в связи с тем, что русскоязычные верующие в Абу-Даби обратились к священноначалию РПЦ с просьбой учредить православный приход. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X дал свое согласие.

Канонической территорией Антиохийской православной церкви являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании).

25 февраля митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский) рассказал «Ведомостям», что странами с наиболее благоприятными условиями для работы и миссионерства являются Кения, Танзания и Уганда. По данным митрополита, всего в Африканском экзархате сейчас 258 священнослужителей в двух епархиях – Северо- и Южно-Африканской.

