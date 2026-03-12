В Абу-Даби построят первый русский православный храм

25 февраля митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский) рассказал «Ведомостям», что странами с наиболее благоприятными условиями для работы и миссионерства являются Кения, Танзания и Уганда. По данным митрополита, всего в Африканском экзархате сейчас 258 священнослужителей в двух епархиях – Северо- и Южно-Африканской.