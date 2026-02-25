В РПЦ рассказали об опорных для православия странах в Африке

По данным митрополита, всего в Африканском экзархате сейчас 258 священнослужителей в двух епархиях – Северо- и Южно-Африканской. В Северо-Африканской епархии служат два архиерея, 32 священника и два диакона. Там действуют 63 прихода в 18 странах. В Южно-Африканской епархии – 226 священнослужителей, из них 221 священник и пять диаконов. В ее структуре 308 приходов, 18 стран и 25 благочиний.