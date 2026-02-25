В РПЦ рассказали об опорных для православия странах в Африке
Русская православная церковь считает Кению, Танзанию и Уганду опорными странами для развития миссии в Африке. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский).
Отвечая на вопрос о странах, где наиболее благоприятны условия для работы и миссионерства, митрополит отметил: «Прежде всего мы действуем в Кении. Больше 100 священников, 10 благочиний».
Собеседник пояснил, что к «опорным» странам РПЦ также относит Танзанию и Уганду. В Малави, куда он планирует отправиться, служат 14 священников. В Замбии у церкви есть приход в столице Лусаке – там объединены русские прихожане и несколько местных общин.
На Мадагаскаре, по его словам, служат более 20 священников, в ЮАР – семь священнослужителей. В Демократической Республике Конго действуют два благочиния, в Нигерии – восемь священников.
Сейчас в ДРК, Нигерии и странах Сахеля идут конфликты, исламистские террористы берут в заложники христиан. У митрополита спросили, опасно ли из-за этого служение.
«Нигерия – страна весьма суровая. Я был там, проехал шесть штатов на машине. Был и в ДРК, и в Мали. Возможно, это ответ на ваш вопрос», – пояснил глава Африканского экзархата РПЦ.
По данным митрополита, всего в Африканском экзархате сейчас 258 священнослужителей в двух епархиях – Северо- и Южно-Африканской. В Северо-Африканской епархии служат два архиерея, 32 священника и два диакона. Там действуют 63 прихода в 18 странах. В Южно-Африканской епархии – 226 священнослужителей, из них 221 священник и пять диаконов. В ее структуре 308 приходов, 18 стран и 25 благочиний.
