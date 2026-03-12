Лавров назвал неприемлемым любое давление США на Кубу

10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Куба пребывает в «глубоком кризисе» с гуманитарной точки зрения. По его словам, решением проблемы занимается американский госсекретарь США Марко Рубио. Тогда глава Белого дома подчеркнул, что это может быть «как дружественный, так и недружественный захват».