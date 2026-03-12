Лавров назвал неприемлемым любое давление США на Кубу
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с кубинским коллегой Бруно Родригесом заявил, что давление Соединенных Штатов на Кубу неприемлемо. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«С.В. Лавров подтвердил принципиальную позицию в отношении неприемлемости оказания экономического и политического давления на Кубу со стороны США. Выражена решительная поддержка братскому кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета», – отметили представители МИД РФ.
Стороны обсудили и вопросы взаимодействия России и Кубы, а также международную повестку. Одной из тем разговора стал график предстоящих двусторонних контактов. В частности, министры обсудили проведение 23-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Куба пребывает в «глубоком кризисе» с гуманитарной точки зрения. По его словам, решением проблемы занимается американский госсекретарь США Марко Рубио. Тогда глава Белого дома подчеркнул, что это может быть «как дружественный, так и недружественный захват».
При этом власти Кубы заявили, что не ведут переговоров на высоком уровне с США. Они также не опровергли сообщения прессы, что американские официальные лица могут вести неформальные переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком экс-президента Кубы Рауля Кастро.