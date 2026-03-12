На территории университета Норфолка произошла стрельба

Стрельба в Техасе произошла на следующий день после начала операций США и Израиля против Ирана. New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что стрелок в Остине мог мстить за нападение США на Иран. В частности, в момент нападения он был в худи с надписью «собственность Аллаха».