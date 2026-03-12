Газета
Главная / Политика /

На территории университета Норфолка произошла стрельба

Стрелок убит, двое пострадали
Ведомости

При стрельбе в университете Старого Доминиона в американском Норфолке (штат Вирджиния) пострадали два человека, стрелок убит. Об этом сообщил телеканал 13NewsNow.

Раненые при стрельбе доставлены в больницу.

Подробности о стрелке и его мотивах не приводятся, офис шерифа пока не комментировал сообщения о стрельбе. Представительство университета подтвердило нападение.

1 марта в Остине (Техас) произошла стрельба. 53-летний сенегалец совершил нападение на бар Buford's недалеко от кампуса Техасского университета. В результате погибли три человека, включая стрелка – его ликвидировали прибывшие на место полицейские. Еще 14 человек получили ранения, трое из них находились в критическом состоянии.

Стрельба в Техасе произошла на следующий день после начала операций США и Израиля против Ирана. New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что стрелок в Остине мог мстить за нападение США на Иран. В частности, в момент нападения он был в худи с надписью «собственность Аллаха».

