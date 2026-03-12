Президент освободил от должности первого замглавы МВД Александра Горового

6 марта «Ведомости» писали, что Горовой покинет свой пост. Отмечалось, что ему уже 65 лет. В соответствии с законодательством РФ это предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел для специального звания Горового. При этом с сотрудниками старше этого возраста в течение пяти лет могут заключаться новые контракты.