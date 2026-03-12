Президент освободил от должности первого замглавы МВД Александра Горового

Президент освободил от должности первого замглавы МВД Александра ГоровогоО его скорой отставке говорили источники «Ведомостей»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.
Этим же документом российский лидер назначил на его место генерал-лейтенанта полиции, начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрея Курносенко.
6 марта «Ведомости» писали, что Горовой покинет свой пост. Отмечалось, что ему уже 65 лет. В соответствии с законодательством РФ это предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел для специального звания Горового. При этом с сотрудниками старше этого возраста в течение пяти лет могут заключаться новые контракты.
Андрею Курносенко 56 лет, он родом из Севастополя, выпускник Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова. Закончил также МГСУ по специальности «юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал в 1995 г. оперуполномоченным регионального управления по организованной преступности при ГУВД Москвы. С октября 2006 г. проходил службу в Главном управлении собственной безопасности МВД России.
В декабре 2012 г. стал замминистра внутренних дел Башкирии. В 2014-2015 гг. был заместителем, первым заместителем начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В 2015 г. был назначен начальником этого управления.