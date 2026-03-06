Источники «Ведомостей»: первый замглавы МВД Горовой уйдет в отставку

В 2010–2011 гг. работал начальником ГУВД и ГУ МВД Ставропольского края. В июне 2011 г. Горовой стал первым замминистра внутренних дел и занимает эту должность до сих пор. В МВД он курирует подразделения по обеспечению охраны общественного порядка, обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий, а также Главное управление по вопросам миграции.