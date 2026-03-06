Источники «Ведомостей»: первый замглавы МВД Горовой уйдет в отставку

Источники «Ведомостей»: первый замглавы МВД Горовой уйдет в отставкуОн занимает свой пост с 2011 года
Первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой покинет свой пост. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента.
В ближайшее время президент РФ Владимир Путин может подписать соответствующий указ. Обсуждается, что в качестве врио первого замминистра внутренних дел его может сменить статс-секретарь – замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Но будет ли он в дальнейшем утвержден на этом посту, источники не сообщили.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу МВД России и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Горовому 65 лет. По закону это предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел для генерал-полковников полиции. Но с сотрудниками, достигшими 65 лет, в течение пяти лет могут заключаться новые контракты.
Первый заместитель министра родом из Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт, а затем Академию МВД России.
Службу в органах внутренних дел начал в 1982 г. с должности милиционера в Артемовске. В середине 1990-х гг. работал начальником отдела ГАИ УВД Красноярска, затем возглавил городское УВД. В начале 2000-х гг. был замначальника главного управления внутренних дел края, затем возглавлял ГУВД региона.
В 2010–2011 гг. работал начальником ГУВД и ГУ МВД Ставропольского края. В июне 2011 г. Горовой стал первым замминистра внутренних дел и занимает эту должность до сих пор. В МВД он курирует подразделения по обеспечению охраны общественного порядка, обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий, а также Главное управление по вопросам миграции.
Зубову, который может сменить Горового, 69 лет, он действительный государственный советник 1-го класса. Зубов родился в Москве. Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. С 1973 по 2001 г. работал на разных должностях в милиции. В конце 1990-х гг. был замначальника Главного штаба МВД, затем начальником Главного организационно-инспекторского управления МВД, замминистра внутренних дел. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.
В начале 2000-х работал в коммерческих структурах, затем был председателем правления Межрегионального фонда президентских программ. В 2003 г. баллотировался в губернаторы Тверской области, проиграл во втором туре Дмитрию Зеленину. C 2007 по 2011 г. был депутатом заксобрания Тверской области, преподавал в Московском университете МВД России. В 2012 г. Зубов был назначен статс-секретарем – замминистра внутренних дел.