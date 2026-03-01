Главное из заявлений Колокольцева об итогах работы МВД

Главное из заявлений Колокольцева об итогах работы МВДМинистр раскрыл статистику преступлений и рассказал о миграции и кадрах
Глава МВД Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства сообщил, что уровень преступности в России в целом снизился, а также рассказал о борьбе с незаконной миграцией и кадровой политике в полиции.
«Ведомости» собрали ключевые заявления.
О статистике преступлений:
Количество убийств уменьшилось на 12%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 15%, краж – на 9%, мошенничеств – на 8%, разбоев – на 11%, грабежей – более чем на 18%.
В целом за последние 10 лет число преступлений против собственности сократилось на четверть, а против личности – практически вдвое.
МВД предотвратило в 2025 г. 21 нападение на школьников и учеников в 15 регионах РФ.
Сотрудники полиции выявили свыше 14 000 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято около 7000 единиц вооружения.
За 2025 г. выявлено 230 случаев организации преступного сообщества – на треть больше, чем годом раньше.
Число преступлений на улицах за 10 лет сократилось в два раза.
В 2025 г. выявлено более 200 000 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из оборота изъято около 27 т запрещенных и подконтрольных веществ.
Число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, сократилось на 20%.
Более чем в три раза увеличилось количество выявленных фактов финансирования экстремизма.
О работе министерства в сфере миграции:
На 85% выросло число иностранцев, привлеченных к ответственности за уклонение от выезда из России, – до 285 000 человек.
Количество депортированных увеличилось на 15%, более чем на 25% выросло число иностранцев, которым аннулировали разрешительные документы или сократили срок пребывания.
На 28% повысилась выявляемость органами внутренних дел фактов организации незаконной миграции.
С начала цифрового контроля на границе выявлено около 1500 человек, объявленных в федеральный розыск.
Систему цифрового контроля планируется распространить еще на пять аэропортов и шесть автомобильных пунктов пропуска.
О кадровой ситуации:
С 2020 г. из органов внутренних дел уволились 350 000 человек, личный состав обновился наполовину.
Нехватка участковых в России составляет 25%, однако контроль за поднадзорными лицами сохраняется.
В стране есть отделы полиции, в которых несколько подразделений разукомплектовали из-за нехватки кадров.