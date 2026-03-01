Что сказал Владимир Путин на коллегии МВД

Что сказал Владимир Путин на коллегии МВДПрезидент заявил о росте подростковой преступности в 2025 году
В России наметился рост подростковой преступности, поэтому борьба с ней должна стать общенациональной задачей. Об этом заявил Владимир Путин, выступая 4 марта на коллегии Министерства внутренних дел. «Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 г. впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования», – заявил президент.
Молодых людей нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность, подчеркнул президент. По его словам, 45% подростков совершили противоправные деяния в «групповых формах соучастия». Поэтому следует быстро находить и привлекать к ответственности преступников, которые используют несовершеннолетних в своих целях, подчеркнул Путин. «На защиту детей от вовлечения, в частности, в диверсионную, террористическую деятельность, направлены прошлогодние изменения в Уголовный кодекс. Подстрекатели и организаторы подобных преступлений, толкающие подростков на совершение преступлений, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения», – напомнил президент.
Отдельно президент остановился на случаях агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, общественных местах. По его словам, МВД совместно с другими правоохранительными органами нужно усилить профилактику и предотвращение подобных преступлений. Подростков, в том числе тех, у кого есть проблемы в семьях, нужно вовлекать в волонтерство, спорт, молодежные движения, чтобы «помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого», отметил он. По словам Путина, это общенациональная задача, над которой должны работать все органы власти.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в свою очередь рассказал, что в текущем году МВД предотвратило 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах страны. По его словам, вопрос безопасности в школах комплексный, за него отвечают разные ведомства, но особое внимание нужно уделять тому, чтобы не допустить момента, когда подросток берет оружие в руки.
За 2025 г. выросло также и число преступлений экстремистской направленности, сообщил президент. Поэтому задача МВД – «пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды». Он напомнил, что в сентябре 2026 г. пройдут выборы в Госдуму, поэтому важно создать условия для «свободного и безопасного волеизъявления граждан». Уделить внимание нужно и кибепреступлениям – их число за прошлый год снизилось, отметил президент.
Среди других задач, которые Путин поставил МВД, – улучшение работы по раскрытию преступлений, в первую очередь тяжких и особо тяжких, посягательств против личности, против собственности граждан. Также президент призвал активизировать возмещение ущерба потерпевшим от мошенников, поскольку для людей, потерявших накопления и попавших в долговую зависимость, это очень острый вопрос. За 2025 г. незначительно улучшилась ситуация с безопасностью на дорогах и детским травматизмом, поэтому нужно продолжать совместную работу сотрудников ГИБДД, региональных и муниципальных властей и представителей автодорожного хозяйства, ориентиром должна стать Стратегия повышения безопасности дорожного движения.
Еще одна задача МВД – противодействие экономической преступности, сказал Путин. По его словам, работа по этому направлению идет интенсивно. «Надо последовательно выявлять и вскрывать подобные преступления, в том числе в оборонно промышленном комплексе, в других отраслях, имеющих стратегическое значение для безопасности и суверенитета России», – подчеркнул президент. Выделяемые на ОПК, нацпроекты средства должны быть защищены от хищения, нецелевого использования и вывода за рубеж, но «к сожалению, это до сих пор продолжается», сказал Путин. Кроме того, нужно работать над «обелением» экономики в целом, это одна из задач, стоящих перед правительством, и по этой теме нужно работать вместе, отметил он. Среди других задач, которые назвал Путин на коллегии МВД, – борьба с незаконной миграцией, наркобизнесом и др.