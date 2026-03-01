Что сказал Владимир Путин на коллегии МВД

Еще одна задача МВД – противодействие экономической преступности, сказал Путин. По его словам, работа по этому направлению идет интенсивно. «Надо последовательно выявлять и вскрывать подобные преступления, в том числе в оборонно промышленном комплексе, в других отраслях, имеющих стратегическое значение для безопасности и суверенитета России», – подчеркнул президент. Выделяемые на ОПК, нацпроекты средства должны быть защищены от хищения, нецелевого использования и вывода за рубеж, но «к сожалению, это до сих пор продолжается», сказал Путин. Кроме того, нужно работать над «обелением» экономики в целом, это одна из задач, стоящих перед правительством, и по этой теме нужно работать вместе, отметил он. Среди других задач, которые назвал Путин на коллегии МВД, – борьба с незаконной миграцией, наркобизнесом и др.