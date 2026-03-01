Как изменилось МВД России за 15 лет

Как изменилось МВД России за 15 летВ 2011 году в ходе реформы ведомства милицию заменили на полицию
1 марта 2011 г. в России вступил в силу закон «О полиции», ставший главным элементом реформы Министерства внутренних дел (МВД). Документ, заменивший милицию на полицию, был направлен на повышение эффективности работы и имиджа ведомства, борьбу с коррупцией, а также укрепление общественного контроля над ним. Подробнее о том, как реформировалось за последние полтора десятилетия МВД, – в материале «Ведомостей».
Начало реформы
В апреле 2009 г. начальник ОВД «Царицыно» города Москвы Денис Евсюков застрелил троих и ранил шестерых человек в супермаркете. Психиатрическая экспертиза признала убийцу вменяемым, а следствие связало произошедшее с семейными проблемами офицера. Этому резонансному делу предшествовали еще ряд преступлений, совершенных милиционерами в 2008–2009 гг. На фоне этих происшествий началась дискуссия о качестве системы отбора и проверки милицейских кадров.
В декабре 2009 г. президент России Дмитрий Медведев подписал указ, направленный на совершенствование деятельности органов внутренних дел. Документ постановлял сократить к 2012 г. численность сотрудников на 20% (порядка 280 000 человек), увеличив при этом их денежное довольствие, перейти на финансирование милиции за счет федерального бюджета, разработать программу по обеспечению милиционеров жильем, провести реорганизацию профильных образовательных учреждений, а также скорректировать планы отбора кандидатов на обучение.
В феврале 2010 г. глава государства принял решение о реформировании МВД, подписав соответствующий указ. Документ предписывал подготовить передачу с его баланса вытрезвителей, освободить ведомство от проведения техосмотров автомобилей и обязанностей административного выдворения иностранных граждан. Медведев также уволил 17 генералов МВД и двух замминистра, сократил вдвое центральный аппарат ведомства и внес поправки в УК, ужесточившие ответственность сотрудников милиции.
Вскоре началась и разработка новой редакции федерального закона «О милиции», а августе 2010 г. президент предложил вернуть название «полиция», существовавшее в досоветский период. Затем законопроект был опубликован в интернете для общественного обсуждения. В январе 2011 г. документ был принят Госдумой, в феврале – одобрен Советом Федерации и подписан Медведевым, а 1 марта – вступил в силу.
После принятия закона «О полиции» президент Дмитрий Медведев на совещании в Академии управления МВД очертил круг задач обновленной и переименованной структуры: противодействие терроризму, экстремизму, организованной преступности, коррупции, а также техническое переоснащение ведомства.
Что изменил закон
Вступивший в силу документ не только возвращал органам правопорядка прежнее наименование, но и определил статус, права и обязанности сотрудника полиции, а также разгрузил МВД от некоторых функций. Помимо вытрезвителей и выдворения нелегалов к ним были отнесены конвоирование задержанных и арестантов из СИЗО, розыск должников, ведение реестра лиц, которым запрещено заниматься определенной деятельностью.
В структуре было выделено несколько блоков, в частности полицейский и следственный. Вместо ранее существовавших 15 департаментов осталось только семь, а оперативные департаменты, а также те, что входили в милицию общественной безопасности, преобразованы в главные управления и управления. При МВД и его территориальных органах были созданы общественные советы.
Одно из ключевых положений закона – необходимость для всех сотрудников без исключения пройти переаттестацию к 1 августа 2011 г. Ее провалили 42% генералов центрального аппарата МВД, также были назначены новые начальники региональных управлений в 32 субъектах РФ. В целом же по стране после завершения переаттестации вакантными остались лишь более 32 000 должностей, продолжили работу свыше 875 300 сотрудников. Кроме того, было установлено, что проходить аттестацию полицейские должны будут при каждом переназначении.
В законе «О полиции» впервые был представлен исчерпывающий перечень полномочий полицейских, а также детализирована процедура и порядок задержания, проникновения в жилище граждан. По сути, многие полномочия милиции из внутренних приказов (недоступных гражданам) были «подняты» до уровня федерального закона. «Чем подробнее формулировки, тем меньше удельный вес ведомственных инструкций и места для произвола. Когда мы начали кодифицировать права полиции, возникло ощущение, что они получили то, чем раньше не располагали. Это ошибка, просто мы все свели в один документ», – комментировал сам Медведев содержание закона в интервью «Ведомостям» в январе 2011 г. Полицейский теперь должен был называть гражданину причину и цель обращения, а также причину и основание для мер ограничения права и свободы в случае их применения.
Кроме того, было ограничено применение физической силы – запрещено наносить удары специальной палкой по голове, шее, паховой области и некоторым другим органам. При этом в список оснований для применения огнестрельного оружия были отнесены оказание вооруженного сопротивления и отказ лица от требования сдать имеющееся при нем оружие или взрывчатку.
В июле 2011 г. Медведев подписал закон о социальных гарантиях сотрудникам МВД. Так, для полицейских было установлено денежное довольствие, состоящее из месячного должностного оклада и оклада по специальному званию, ежемесячные и иные дополнительные выплаты, включая надбавки к окладу за выслугу лет, особые условия службы, выполнение задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время, премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей и др. Полицейским также была предоставлена единовременная выплата на покупку или строительство жилья, а их семьям – новые льготы.
Дальнейшие изменения
В мае 2012 г. президент Владимир Путин назначил главой министерства внутренних дел Владимира Колокольцева, сменившего Рашида Нургалиева (занимал пост с 2003 г.). В октябре 2013 г. он заявил, что результаты реформы МВД, которых ожидало общество, не были достигнуты. При этом он отметил, что преступность среди личного состава полиции снижается, а профессионализм сотрудников растет.
В апреле 2016 г. случилось еще одно масштабное изменение: 5 апреля на базе внутренних войск МВД была сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии, в состав которой перешли отряды СОБР и ОМОН, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. В числе задач структуры – охрана правопорядка и обеспечении общественной безопасности, защита важных государственных стратегических объектов, контроль за оборотом оружия, а также участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В тот же день президент перевел Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральную миграционную службу (ФМС) в систему Министерства внутренних дел. В сентябре 2016 г. штатная численность МВД указом главы государства была сокращена до почти 905 000 человек. В настоящий момент штат ведомства составляет чуть более 1 млн сотрудников.
В 2021 г. в России был принят закон, расширяющий полномочия полиции. Сотрудники МВД получили право проникать в жилые и на земельные участки для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также тех, на кого потерпевшие или очевидцы указывают как на виновных.
Кроме того, правоохранители могут вскрывать автомобиль в отсутствие хозяев для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта, спасения жизни или для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Также сотрудники МВД вправе проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия или наркотиков, но и в случаях, когда есть подозрения, что они скрывают предметы хищения.
«Мне кажется, что здесь достаточно многое удалось сделать», – прокомментировал Медведев в 2022 г. итоги реформы МВД, отметив, что «проблем еще очень много, и нареканий хватает, и есть чем заниматься». Главными достижениями инициатор реформы назвал рост зарплат полицейских, обновление кадрового состава и улучшение материально-технического оснащения.
В сентябре 2022 г. на фоне роста числа хакерских атак и случаев мошенничества в структуре МВД было создано Управление по борьбе с киберпреступностью (УБК). Подразделение также осуществляет анализ данных, содержащихся в информационно-телекоммуникационных сетях для выявления запрещенного контента и противодействия преступности.
В 2022–2023 гг. в МВД было сформировано Главное управление оперативного реагирования (ГУОР), которое занимается организацией мероприятий по обеспечению правовых режимов военного положения, чрезвычайного положения, контртеррористической операции, по территориальной обороне, а также обеспечением безопасности объектов системы ведомства.
С февраля 2025 г. были расширены депортационные полномочия МВД: теперь полицейские могут самостоятельно выдворять из страны иностранцев за ряд административных правонарушений без решения судов. К таким нарушениям относятся незаконный оборот и потребление наркотиков, употребление алкоголя в общественных местах.