Как изменилось МВД России за 15 лет

В законе «О полиции» впервые был представлен исчерпывающий перечень полномочий полицейских, а также детализирована процедура и порядок задержания, проникновения в жилище граждан. По сути, многие полномочия милиции из внутренних приказов (недоступных гражданам) были «подняты» до уровня федерального закона. «Чем подробнее формулировки, тем меньше удельный вес ведомственных инструкций и места для произвола. Когда мы начали кодифицировать права полиции, возникло ощущение, что они получили то, чем раньше не располагали. Это ошибка, просто мы все свели в один документ», – комментировал сам Медведев содержание закона в интервью «Ведомостям» в январе 2011 г. Полицейский теперь должен был называть гражданину причину и цель обращения, а также причину и основание для мер ограничения права и свободы в случае их применения.