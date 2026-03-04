МВД: в 2025 году предотвращено 21 нападение со стороны школьников

Осенью 2025 г. «Ведомости» писали, что данные о подростках могут разместить в ГИС «Профилактика» – там появится информация о преступлениях или правонарушениях несовершеннолетних и другие статистические данные. Заявлялось, что доступ к данным, хранящимся в ГИС, получат только органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.