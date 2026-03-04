Газета
МВД: в 2025 году предотвращено 21 нападение со стороны школьников

Ведомости

В 2025 г. было предотвращено 21 нападение школьников на учеников и учителей. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии министерства с участием президента РФ Владимира Путина.

Он подчеркнул, что вопрос безопасности в образовательных организациях находится в компетенции ряда ведомств.

В ходе того же мероприятия российский лидер сообщил, что в 2025 г. впервые за долгое время отмечен рост подростковой преступности. Доля тяжких и особо тяжких составов, по его словам, превысила 40%. Борьбу с подростковой преступностью Путин назвал общенациональной задачей.

Осенью 2025 г. «Ведомости» писали, что данные о подростках могут разместить в ГИС «Профилактика» – там появится информация о преступлениях или правонарушениях несовершеннолетних и другие статистические данные. Заявлялось, что доступ к данным, хранящимся в ГИС, получат только органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

