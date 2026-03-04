Путин призвал вывести на новый уровень борьбу с незаконной миграцией
Вопрос борьбы с нелегальной миграцией в РФ должен выйти на новый уровень, эту задачу позволит выполнить создание миграционной службы внутри МВД. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства.
«На новый уровень должна выйти борьба с незаконной миграцией, серьезным подспорьем в этой работе призвано стать создание в системе МВД миграционной службы. Конечно, <...> работа велась и до этого, но все-таки <...> сам статус этой службы, и принимаемые здесь решения должны дать, на мой взгляд, уже в целом дают определенные результаты», – сказал российский лидер.
19 февраля 2025 г. глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что из-за нарушений законодательства РФ из страны выдворили 72 000 иностранных граждан. Он отметил, что сотрудники ведомства могли бы выявить и большее количество нарушителей, но для таких мер необходимо финансирование.
В ноябре начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции миграционной службы МВД России Алексей Гасак сообщал, что правоохранители с начала 2025 г. не допустили въезда в страну более 160 000 иностранных граждан. Он подчеркнул, что задокументированных нарушений режима въезда и пребывания увеличилось на 30%.