Колокольцев фразой «могли бы и больше» оценил число депортированных иностранцев

Руководитель ведомства также подчеркнул, что у сотрудников МВД была возможность выявить и большее количество нарушителей, но для таких мер необходимо финансирование. «Конечно, возникает вопрос, могли бы вы выдворить в 10 раз больше? Отвечаем – могли бы, если бы на это еще было финансирование», – сказал министр.