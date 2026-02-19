Колокольцев фразой «могли бы и больше» оценил число депортированных иностранцев

Колокольцев фразой «могли бы и больше» оценил число депортированных иностранцевКолокольцев: из России в 2025 году выдворили 72 000 иностранцев
В 2025 г. из-за нарушений законодательства РФ из страны выдворили 72 000 иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
«В прошлом году за нарушение законодательства было выдворено 72 000 иностранцев», – сказал он (цитата по ТАСС).
Руководитель ведомства также подчеркнул, что у сотрудников МВД была возможность выявить и большее количество нарушителей, но для таких мер необходимо финансирование. «Конечно, возникает вопрос, могли бы вы выдворить в 10 раз больше? Отвечаем – могли бы, если бы на это еще было финансирование», – сказал министр.
6 февраля Черемушкинский суд Москвы арестовал троих столичных полицейских по обвинению в получении взяток за содействие незаконной миграции. Следствие установило, что в период с января 2023 г. по октябрь 2025 г. фигуранты действовали на территории Юго‑Западного административного округа Москвы. Они организовали нелегальную миграцию свыше 2000 граждан иностранных государств, получив за это денежное вознаграждение. Мигрантам выдавали фиктивные учебные визы. После этого был инициирован вопрос о выдворении, лишении гражданства и дальнейшей депортации иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории страны.