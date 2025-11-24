Газета
Главная / Общество /

МВД закрыло въезд в Россию для 160 000 иностранцев с начала 2025 года

Ведомости

МВД России с начала 2025 г. не допустило въезда в страну более 160 000 иностранных граждан, сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции миграционной службы МВД России Алексей Гасак, пишет «Интерфакс».

Число задокументированных нарушений режима въезда и пребывания увеличилось на 30%. По словам Гасака, только с начала этого года от пограничных органов поступила информация о примерно 3000 таких граждан, которые не были допущены на территорию РФ.

Некоторые из иностранцев пытались въехать, используя измененные данные. Гасак также отметил, что число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, уклонившихся от выезда, выросло в 2,5 раза.

С июня по октябрь 2025 г. из России были выдворены или депортированы более 19 000 иностранных граждан, нелегально находившихся на территории страны, сообщала 20 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк. Целью операции стала борьба с незаконной миграцией, а также пресечение работы международных организованных преступных групп.

Среди нарушений были зафиксированы 100 000 случаев незаконного въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания, более 28 000 нарушений в трудовой деятельности мигрантов.

