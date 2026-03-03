Колокольцев: нехватка участковых в России составляет 25%
Нехватка участковых уполномоченных полиции в России составляет около 25%. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Несмотря на большой некомплект участковых, это 25%, сохранен контроль за поднадзорными», – сказал Колокольцев.
Министр также обратил внимание на высокую текучку кадров в системе МВД. По его словам, с 2020 г. из органов внутренних дел ушли 350 000 человек, в результате чего личный состав ведомства обновился примерно наполовину. «Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 000 человек, а уволилось 80 000», – уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии отметил, что одним из важных источников пополнения кадров МВД может стать привлечение ветеранов спецоперации. По его словам, с их боевым опытом и закалкой они могут серьезно укрепить ряды МВД. «Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», – заявил глава государства.