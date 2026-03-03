Колокольцев: нехватка участковых в России составляет 25%

Министр также обратил внимание на высокую текучку кадров в системе МВД. По его словам, с 2020 г. из органов внутренних дел ушли 350 000 человек, в результате чего личный состав ведомства обновился примерно наполовину. «Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 000 человек, а уволилось 80 000», – уточнил он.