Общество

Колокольцев заявил о снижении числа преступлений в РФ в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. продолжилось снижение как общего количества преступлений, так и отдельных составов с высокой степенью общественной опасности. Число убийств снизилось на 12%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 15%, краж – на 9%, мошенничеств – на 8%, разбоев – на 11%, грабежей – более чем на 18%. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии министерства с участием президента Владимира Путина.

Он также подчеркнул, что за последние 10 лет число преступлений против собственности сократилось на четверть, а против личности – практически вдвое.

«Совместная работа всех правоохранительных органов позволила закрепить ряд позитивных тенденций», – заключил Колокольцев.

Заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов 4 марта говорил, что количество заключенных в РФ достигло исторического минимума. В колониях сейчас содержатся 219 000 человек, а в СИЗО – 89 000. По его словам, снижение стало возможным благодаря курсу на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики, который начался после принятия нового Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса в 2001 г.

