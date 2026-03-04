Газета
Число заключенных в СИЗО и колониях России упало до исторического минимума

Ведомости

Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума. В колониях сейчас содержатся 219 000 человек, а в СИЗО – 89 000. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов в ходе заседания.

По его словам, снижение стало возможным благодаря курсу на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики, который начался после принятия нового Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса в 2001 г.

«По состоянию на 2001 г. в нашей стране численность так называемого тюремного населения <...> составляла 1,6 млн человек. <...> Однако уже в 2013 г. численность такого контингента сократилась до 700 000», – добавил он (цитата по ТАСС).

Давыдов подчеркнул, что за последние 25 лет доля лишения свободы в общем числе назначаемых наказаний сократилась с 40% до 26%. Он также рассказал, что сейчас в России на 100 000 населения приходится 209 заключенных.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в докладе российскому президенту Владимиру Путину говорил, что в 2025 г. сохранялся общий тренд на гуманизацию уголовного правосудия. Из общего числа осужденных реальное лишение свободы назначено в отношении 26% осужденных (125 000 человек), при этом 320 000 были назначены альтернативные виды наказаний.

