Неизвестный на грузовике въехал в синагогу в Мичигане и открыл стрельбу
Неизвестный врезался на грузовике в здание синагоги Темпл-Исраэль в штате Мичиган и открыл стрельбу, сообщает NBC News.
Директор ФБР Каш Патель заявил, что специалисты уже находятся на месте происшествия. Над зданием поднимаются клубы дыма.
По предварительной информации, в детском саду при синагоге воспитанников в момент атаки не было. Стрелок, предположительно, погиб.
