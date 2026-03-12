Газета
Неизвестный на грузовике въехал в синагогу в Мичигане и открыл стрельбу

Ведомости

Неизвестный врезался на грузовике в здание синагоги Темпл-Исраэль в штате Мичиган и открыл стрельбу, сообщает NBC News.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что специалисты уже находятся на месте происшествия. Над зданием поднимаются клубы дыма.

По предварительной информации, в детском саду при синагоге воспитанников в момент атаки не было. Стрелок, предположительно, погиб.

12 марта телеканал 13NewsNow сообщил, что при стрельбе в университете Старого Доминиона в американском Норфолке (штат Вирджиния) пострадали два человека. Стрелка убили, раненых госпитализировали. Причины нападения пока неизвестны.

