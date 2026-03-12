Италия высвободит около 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса

11 марта премьер-министр Японии Санаэ Такаит сообщила, что страна тоже приняла решение об освобождении в одностороннем порядке стратегических запасов нефти и начале ее поставок на внутренний рынок. Процесс может начаться 16 марта. WSJ писала, что Япония имеет в нефтяных хранилищах запасы, которых хватит более чем на 200 дней импорта.