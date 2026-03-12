Италия высвободит около 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса
Италия высвободит 9,966 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов. Такое решение принято на фоне кризиса, вызванного обострением конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на итальянское министерство окружающей среды и энергетической безопасности.
По данным ведомства, такие меры применяются в рамках реализации решения Международного энергетического агентства. Запасы Италии будут равны примерно 2,5% от общего объема баррелей, которые высвободят страны МЭА при преодолении нефтяного кризиса.
Представители министерства отметили, что запасы, которые планируется высвободить, также составляют 13,5% от общего объема запасов нефти Италии. При этом ситуация остается удовлетворительной.
11 марта премьер-министр Японии Санаэ Такаит сообщила, что страна тоже приняла решение об освобождении в одностороннем порядке стратегических запасов нефти и начале ее поставок на внутренний рынок. Процесс может начаться 16 марта. WSJ писала, что Япония имеет в нефтяных хранилищах запасы, которых хватит более чем на 200 дней импорта.