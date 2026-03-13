Газета
Главная / Политика /

Стармер назвал своей личной ошибкой назначение Мандельсона послом в США

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ошибкой назначение связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном Питера Мандельсона на должность посла в США. В эфире телеканала Sky News он извинился перед жертвами Эпштейна.

«Должен признать, что я допустил ошибку, назначив Питера Мандельсона. Позвольте мне еще раз извиниться перед жертвами Эпштейна за назначение Питера Мандельсона. Это была моя ошибка, и я беру на себя ответственность», – сказал британский премьер (цитата по «РИА Новости»).

В конце февраля издание Politico сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении Мандельсона. Он фигурирует в документах, связанных с Эпштейном. Согласно этим данным, Мандельсон в 2010 г. передал финансисту подробности плана Евросоюза по предоставлению экстренной финансовой помощи в размере 500 млрд евро «проблемным странам еврозоны». Целью была поддержка европейской валюты в период кризиса суверенной задолженности.

11 сентября 2025 г. Мандельсона отстранили от обязанностей британского посла. Это произошло после публикации деталей его личной переписки с Эпштейном. В ней экс-дипломат именовал финансиста, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, своим «лучшим другом».

