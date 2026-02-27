Politico: ЕК начала расследование в отношении экс-посла Британии в США

В частности, Еврокомиссия проверяет, не нарушил ли Мандельсон нормы законодательства ЕС. Согласно материалам, обнаруженным в архивах Эпштейна, Мандельсон в 2010 г. передал финансисту подробности плана Евросоюза по предоставлению экстренной финансовой помощи в размере 500 млрд евро «проблемным странам еврозоны», чтобы поддержать европейскую валюту в период кризиса суверенной задолженности.