Политика

Politico: ЕК начала расследование в отношении экс-посла Британии в США

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) инициировала внутреннее расследование в отношении бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, который фигурирует в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом пишет Politico.

В частности, Еврокомиссия проверяет, не нарушил ли Мандельсон нормы законодательства ЕС. Согласно материалам, обнаруженным в архивах Эпштейна, Мандельсон в 2010 г. передал финансисту подробности плана Евросоюза по предоставлению экстренной финансовой помощи в размере 500 млрд евро «проблемным странам еврозоны», чтобы поддержать европейскую валюту в период кризиса суверенной задолженности.

Издание подчеркнуло, что ЕК официально передала все имеющиеся материалы по делу Мандельсона в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Мандельсон был отстранен от обязанностей посла Великобритании в США 11 сентября 2025 г. Поводом для отставки стала публикация деталей его личной переписки с Эпштейном, в которой Мандельсон именовал его своим «лучшим другом», сообщала The Guardian.

Британская полиция начала расследование 3 февраля после получения сведений о возможной передаче Мандельсоном конфиденциальной правительственной информации Эпштейну. В резиденциях Мандельсона прошли обыски.

Sky News со ссылкой на данные полиции 23 февраля сообщало, что Мандельсона арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением из-за связей с Эпштейном. 

