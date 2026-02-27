Politico: ЕК начала расследование в отношении экс-посла Британии в США
Еврокомиссия (ЕК) инициировала внутреннее расследование в отношении бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, который фигурирует в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом пишет Politico.
В частности, Еврокомиссия проверяет, не нарушил ли Мандельсон нормы законодательства ЕС. Согласно материалам, обнаруженным в архивах Эпштейна, Мандельсон в 2010 г. передал финансисту подробности плана Евросоюза по предоставлению экстренной финансовой помощи в размере 500 млрд евро «проблемным странам еврозоны», чтобы поддержать европейскую валюту в период кризиса суверенной задолженности.
Издание подчеркнуло, что ЕК официально передала все имеющиеся материалы по делу Мандельсона в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).
Мандельсон был отстранен от обязанностей посла Великобритании в США 11 сентября 2025 г. Поводом для отставки стала публикация деталей его личной переписки с Эпштейном, в которой Мандельсон именовал его своим «лучшим другом», сообщала The Guardian.
Британская полиция начала расследование 3 февраля после получения сведений о возможной передаче Мандельсоном конфиденциальной правительственной информации Эпштейну. В резиденциях Мандельсона прошли обыски.
Sky News со ссылкой на данные полиции 23 февраля сообщало, что Мандельсона арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением из-за связей с Эпштейном.