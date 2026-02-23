Экс-посла Британии в США задержали по подозрению в превышении полномочий
Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением из-за связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные полиции.
Сейчас его доставили в лондонский полицейский участок для проведения допроса. Как сообщили изданию, первый пакет документов, связанных с назначением Мандельсона послом Великобритании в США, будет опубликован в начале марта. Правительство будет публиковать документы по частям по мере их готовности, а не все сразу по завершении процесса.
Мандельсон был отстранен от обязанностей посла Великобритании в США 11 сентября 2025 г. Поводом для отставки стала публикация деталей его личной переписки с Эпштейном, в которой Мандельсон именовал его своим «лучшим другом», сообщала The Guardian.
Британская полиция начала расследование 3 февраля после получения сведений о возможной передаче Мандельсоном конфиденциальной правительственной информации Эпштейну. В резиденциях Мандельсона прошли обыски.
Бывший глава аппарата премьера Великобритании Морган Максуини подал в отставку 8 февраля. Он взял на себя полную ответственность за спорное назначение Мандельсона послом Великобритании в США.