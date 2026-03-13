Газета
Песков: АП использует стационарные телефоны

Ведомости

Сотрудники администрации президента (АП) применяют для работы стационарные телефоны. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

Представителя Кремля спросили, отразились ли ограничения связи в центре Москвы на работе администрации главы государства.

«Пользуемся стационарными телефонами», – ответил он.

В последние дни жители Москвы жалуются на сбои в работе мобильного интернета в центре столицы. Москвичи также обращают внимание на перебои в сотовой связи. По словам Пескова, ограничения связи будут продолжаться, пока это необходимо для безопасности граждан.

