Песков: АП использует стационарные телефоны
Сотрудники администрации президента (АП) применяют для работы стационарные телефоны. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.
Представителя Кремля спросили, отразились ли ограничения связи в центре Москвы на работе администрации главы государства.
«Пользуемся стационарными телефонами», – ответил он.
В последние дни жители Москвы жалуются на сбои в работе мобильного интернета в центре столицы. Москвичи также обращают внимание на перебои в сотовой связи. По словам Пескова, ограничения связи будут продолжаться, пока это необходимо для безопасности граждан.