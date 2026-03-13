При ударе по северу Израиля пострадали почти 60 человек

Накануне в результате удара Израиля по набережной Бейрута погибли по меньшей мере семь человек, еще 21 человек получил ранения. Удар был нанесен по пляжу Рамлет аль-Байда, на котором, по сообщениям СМИ, под открытым небом спят люди, перемещенные в связи с конфликтом.