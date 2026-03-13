При ударе по северу Израиля пострадали почти 60 человек
В результате удара по северу Израиля баллистической ракетой ранения получили 58 человек. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на заявление медслужбы «Красный щит Давида» (MDA).
Ракета попала в район четырех домов, сильно повредив один из них, а также несколько автомобилей. В результате удара также возник пожар в соседнем здании, который распространился на открытое поле.
Большинство пострадавших – 57 человек – получили легкие ранения от осколков. Один человек был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
С 28 февраля Израиль продолжает свою операцию против Ирана, которую он проводит совместно с США. Тегеран поддержала связанная с ним ливанская группировка «Хезболла». С того момента Израиль и Ливан наносят взаимные удары.
Накануне в результате удара Израиля по набережной Бейрута погибли по меньшей мере семь человек, еще 21 человек получил ранения. Удар был нанесен по пляжу Рамлет аль-Байда, на котором, по сообщениям СМИ, под открытым небом спят люди, перемещенные в связи с конфликтом.