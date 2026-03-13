Газета
Афганистан обвинил Пакистан в ударах по топливным резервуарам в Кандагаре

Ведомости

Пакистанские ВВС нанесли удары по резервуарам с топливом в Кандагаре на юге Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

«Военный режим Пакистана нанес удар по резервуару с топливом частной авиакомпании Kam Air рядом с аэропортом Кандагара», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Моджахед утверждает, что Kam Air обеспечивает топливом другие гражданские авиакомпании и самолеты ООН. 

Что известно о столкновениях Пакистана и Афганистана

Политика / Международные новости

Под пакистанский удар попал и резервуар с топливом, принадлежащий предпринимателю Хаджи Ханзада. Атаки были отмечены в провинциях Кабул, Кандагар, Пактия, Пактика.

Боестолкновения Пакистана и Афганистана начались в марте 2024 г. по всей «линии Дюранда» – непризнанной Кабулом границы двух государств. В октябре 2025 г. армия Пакистана в ходе столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.

Последние столкновения произошли в феврале этого года. В ночь на 27 февраля власти «Талибана» в Афганистане заявили о массированном ответном ударе по пакистанским военным позициям по обе стороны «линии Дюранда», заявив об убийстве 55 пакистанских солдат.

