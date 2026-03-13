Афганистан обвинил Пакистан в ударах по топливным резервуарам в Кандагаре

Боестолкновения Пакистана и Афганистана начались в марте 2024 г. по всей «линии Дюранда» – непризнанной Кабулом границы двух государств. В октябре 2025 г. армия Пакистана в ходе столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.