Таиланд готов начать переговоры с Россией по закупке нефти
Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил заместитель премьер-министра королевства Пхипхат Ратчакитпракан.
Из стран Персидского залива в Таиланд обычно поставляют около 50% всей нефти, отметил он. Сейчас поставки под угрозой из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
«Сейчас и премьер-министр Анутхин Чанвиракун, и я, и другие члены кабинета делаем все возможное, чтобы найти альтернативные источники поставок нефти», – сказал заместитель премьера страны (цитата по «РИА Новости»).
Инициировать такие переговоры Бангкок начнет в связи с тем, что Вашингтон прекратил бойкот экспорта российской нефти. Ратчакитпракан рассказал, что у Таиланда хватит запасов сырой нефти еще на 98 дней. По его словам, рост цен на топливо будет постепенным, цены будут уточняться и повышаться раз в неделю.
The Guardian писала, что Таиланд искусственно занижает цены на топливо, ежедневно тратя десятки млн долларов, в качестве меры против назревающего энергетического кризиса из-за блокировки Ираном Ормузского пролива.