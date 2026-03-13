Таиланд готов начать переговоры с Россией по закупке нефти

Инициировать такие переговоры Бангкок начнет в связи с тем, что Вашингтон прекратил бойкот экспорта российской нефти. Ратчакитпракан рассказал, что у Таиланда хватит запасов сырой нефти еще на 98 дней. По его словам, рост цен на топливо будет постепенным, цены будут уточняться и повышаться раз в неделю.