КСИР заявил, что вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн»

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В тот же день погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. В ответ Тегеран начал наносить удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.