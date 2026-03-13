КСИР заявил, что вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн»
ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн». Судно было выведено из строя, сообщает IRIB.
Корабль покинул район и возвращается в США.
2 марта SNN со ссылкой на КСИР сообщал, что «Авраам Линкольн» подвергся атаке четырех иранских крылатых ракет, после чего покинул район выполнения своей миссии.
28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В тот же день погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. В ответ Тегеран начал наносить удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.