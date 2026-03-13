Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Постпред при ОЗХО: ВСУ планируют провокации с использованием химоружия

Ведомости

У России есть данные о планах вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать провокацию с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российскую армию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в ходе 111-й сессии Исполнительного совета организации. Его цитирует ТАСС.

В конце декабря 2025 г. в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие украинских войск радиационной, химической и биологической защиты. Их присутствие, по словам Тарабрина, зафиксировано и в районе Изюмского приборостроительного завода.

Украина, по его словам, регулярно совершает террористические атаки на химические объекты, в том числе с помощью беспилотников. Он отметил, что повреждение этих объектов может привести к выбросам опасных химикатов и масштабным химическим заражениям населения и окружающей среды.

26 февраля директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что ВСУ систематически применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданских лиц в зоне спецоперации, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её