Постпред при ОЗХО: ВСУ планируют провокации с использованием химоружия
У России есть данные о планах вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать провокацию с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российскую армию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в ходе 111-й сессии Исполнительного совета организации. Его цитирует ТАСС.
В конце декабря 2025 г. в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие украинских войск радиационной, химической и биологической защиты. Их присутствие, по словам Тарабрина, зафиксировано и в районе Изюмского приборостроительного завода.
Украина, по его словам, регулярно совершает террористические атаки на химические объекты, в том числе с помощью беспилотников. Он отметил, что повреждение этих объектов может привести к выбросам опасных химикатов и масштабным химическим заражениям населения и окружающей среды.
26 февраля директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что ВСУ систематически применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданских лиц в зоне спецоперации, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.