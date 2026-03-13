Постпред при ОЗХО: ВСУ планируют провокации с использованием химоружия

У России есть данные о планах вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать провокацию с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российскую армию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в ходе 111-й сессии Исполнительного совета организации. Его цитирует ТАСС.