Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

«Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня также день без крупных публичных мероприятий. В середине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно он сам в начале обозначит тему этого совещания. Мы, соответственно, вас проинформируем», – сказал он.