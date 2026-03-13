Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, рассказал пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Других публичных мероприятий у президента не запланировано.
«Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня также день без крупных публичных мероприятий. В середине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно он сам в начале обозначит тему этого совещания. Мы, соответственно, вас проинформируем», – сказал он.
Последнее совещание Совбеза Путин провел 28 февраля. Тогда президент обсудил с постоянными членами ситуацию вокруг Ирана.