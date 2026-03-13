Кремль: у РФ нет опасений, что урегулирование на Украине уйдет на второй план
У России нет опасений, что из-за конфликта вокруг Ирана вопрос урегулирования на Украине может отойти на второй план. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений», – сказал он.
Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему высоко оценивает готовность США выступать посредником в поиске мирного урегулирования украинского кризиса.
По его словам, российская сторона рассчитывает на проведение очередного раунда переговоров. «Но пока нам нечего вам сообщить о конкретных договоренностях, дате и по времени его проведения», – отметил представитель Кремля.
12 марта Песков заявлял, что украинские и европейские власти препятствуют мирному процессу. Так представитель Кремля комментировал встречу французского президента Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского по возможному усилению давления на Россию. Песков отмечал, что идея пытаться оказывать давление на РФ «абсурдна».