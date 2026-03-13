Трамп заявил, что больше не заинтересован в Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в получении Нобелевской премии мира. Об этом он сказал в интервью Washington Examiner.
Трамп отметил, что не знает, может ли проводимая США военная операция «Эпическая ярость» в Иране приблизить его к получению премии. «Я не знаю. Меня это не интересует», – сказал он. Президент также подчеркнул, что не обсуждает тему Нобелевской премии в разговорах с иностранными лидерами.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что его усилия по урегулированию конфликтов и внешнеполитическая стратегия «мир через силу» делают его достойным кандидатом на награду Нобелевского комитета.
19 января стало известно, что Трамп заявил, что, после того как ему отказались присуждать Нобелевскую премию, он больше не будет думать о мире, а отдаст предпочтение тому, что будет «хорошо и правильно для США».
Вручение Нобелевской премии мира 2025 г. состоялось 10 декабря в ратуше Осло. Лауреатом премии стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
В январе Мачадо заявила о готовности передать награду Трампу, разделив ее. Нобелевский центр мира при этом отметил, что лауреат премии мира может отдать свою медаль другому человеку. «Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира – нет», – было указано в публикации.