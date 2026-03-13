Четыре человека погибли при крушении самолета-заправщика США в Ираке
Четыре человека погибли при крушении американского самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
Самолет потерпел крушение 12 марта около 14:00 по восточному времени США (22:00 мск). На борту находились шесть членов экипажа, спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
В командовании отметили, что обстоятельства инцидента в настоящее время расследуются. При этом уточняется, что крушение самолета не связано с ударом Ирана или огнем дружественных сил.
Имена погибших военнослужащих пока не раскрываются.
3 марта стало известно, что шесть американских военнослужащих погибли в результате иранского ракетного удара по военному объекту в Кувейте.