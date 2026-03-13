Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Четыре человека погибли при крушении самолета-заправщика США в Ираке

Ведомости

Четыре человека погибли при крушении американского самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Самолет потерпел крушение 12 марта около 14:00 по восточному времени США (22:00 мск). На борту находились шесть членов экипажа, спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

В командовании отметили, что обстоятельства инцидента в настоящее время расследуются. При этом уточняется, что крушение самолета не связано с ударом Ирана или огнем дружественных сил.

Имена погибших военнослужащих пока не раскрываются.

3 марта стало известно, что шесть американских военнослужащих погибли в результате иранского ракетного удара по военному объекту в Кувейте.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её