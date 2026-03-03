Шесть американских военных погибли при иранском ударе по базе в Кувейте
Шесть американских военнослужащих погибли в результате иранского ракетного удара по военному объекту в Кувейте, сообщает BBC со ссылкой на власти США.
Изначально центральное командование США сообщало о трех погибших. Однако после представители уточнили, что число жертв возросло до шести: один из раненых скончался от полученных травм, еще два тела были обнаружены под завалами разрушенного здания.
Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что удар пришелся по американскому бункеру после того, как иранская ракета смогла преодолеть систему противовоздушной обороны. По его словам, «мощное оружие» поразило «укрепленный тактический центр управления».
Трое американских военных чиновников сообщают, что военнослужащие находились во временном офисном помещении. По их данным, в качестве офиса использовался трейлер, защищенный 12-футовыми (3,7 м) железобетонными барьерами. Источники выразили сомнения в достаточности укрепления конструкции.
3 марта стало известно, что США закроют посольство в Кувейте из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке «до дальнейших уведомлений». Уже отменены все плановые и экстренные консульские встречи. В тот же день беспилотники ударили по зданию посольства США в Эр-Рияде. На этой территории начался небольшой пожар. По предварительным данным, диппредставительству был нанесен материальный ущерб.
Ответные удары Ирана приходятся на территории стран, где расположены американские военные базы. Атаки уже коснулись Бахрейна, ОАЭ, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. Вооруженная операция против Ирана началась 28 февраля силами Израиля и США.