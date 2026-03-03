Посольство США в Кувейте прекращает работу на фоне напряженности в регионе
США закроют посольство в Кувейте из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке «до дальнейших уведомлений». Уже отменены все плановые и экстренные консульские встречи, сообщило диппредставительство в соцсети Х.
«В связи с сохраняющейся напряженностью в регионе посольство США в Кувейте будет закрыто до дальнейших уведомлений. Мы отменили все плановые и экстренные консульские встречи. Мы сообщим, когда посольство возобновит работу в штатном режиме», – отметили представители посольства.
3 марта беспилотники ударили по зданию посольства США в Эр-Рияде. На этой территории начался небольшой пожар. По предварительным данным, диппредставительству был нанесен материальный ущерб.
Ответные удары Ирана приходятся на территории стран, где расположены американские военные базы. Атаки уже коснулись Бахрейна, ОАЭ, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. Вооруженная операция против Ирана началась 28 февраля силами Израиля и США.