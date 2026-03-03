Посольство США в Кувейте прекращает работу на фоне напряженности в регионе

«В связи с сохраняющейся напряженностью в регионе посольство США в Кувейте будет закрыто до дальнейших уведомлений. Мы отменили все плановые и экстренные консульские встречи. Мы сообщим, когда посольство возобновит работу в штатном режиме», – отметили представители посольства.