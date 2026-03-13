Лукашенко посоветовал Украине и НАТО «не лезть, чтоб не бахнул "Орешник"»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал странам НАТО и Украине «не лезть», чтобы «не бахнул» «Орешник». Так он ответил журналистам на заявления Киева, что развернутый на территории Белоруссии ракетный комплекс НАТО должно считать законной целью. Его цитирует «БелТА».
«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси Господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте», – сказал Лукашенко.
Украине он посоветовал «не бряцать языком и не вякать», но при этом отметил, что никому не угрожает.
19 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории республики. По его словам, ракетный комплекс более чем наполовину является продукцией белорусского производства. 22 декабря Лукашенко говорил, что в Белоруссии разместится не более 10 «Орешников».