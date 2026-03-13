Лукашенко посоветовал Украине и НАТО «не лезть, чтоб не бахнул "Орешник"»

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси Господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте», – сказал Лукашенко.