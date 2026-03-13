Трамп: США не нуждаются в помощи от Украины
Вашингтон не нуждается в украинской помощи в войне для отражения ударов Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Нам не нужна помощь Украины в защите от беспилотников», – сказал он.
7 марта Politico писало, что Вашингтон может обратиться к Киеву для помощи с отражением иранских атак. Издание сообщало, что это может стать «одним из немногих случаев, когда Украина может публично предложить США что-то действительно ценное в стремлении получить финансовую и военную поддержку».
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал военную операцию США против Ирана еще до ее начала, 27 февраля. Зеленский при этом отмечал, что мирные переговоры являются лучшим решением, но власти страны могут не разделять эту идею.