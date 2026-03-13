Крупнейший в Румынии производитель удобрений уволит 95% сотрудников
Одно из крупнейших румынских предприятий по производству азотных удобрений Azomureș сократит штат почти на 95%, сообщил портал Economedia со ссылкой на письмо, которое отправило работникам компании руководство.
«Текущие экономические условия и отсутствие предсказуемости в энергетическом секторе делают невозможным сохранение нынешней структуры персонала. Мы вынуждены пойти на этот шаг, чтобы обеспечить выживание предприятия в долгосрочной перспективе», – говорится в сообщении предприятия.
Масштабное сокращение коснется более 1100 сотрудников компании. Издание считает, что ситуация становится критической не только для предприятия, но и для всей цепочки поставок в сельскохозяйственной сфере Румынии. Это грозит установлением полной зависимости аграриев в стране от импорта удобрений, подчеркивает Economedia.
12 марта газета The New York Times писала, что военная операция США и Израиля против Ирана и последующая эскалация на Ближнем Востоке привели к росту цен не только на нефть и газ. Среди других ключевых для мировой экономики товаров, которые подорожали с конца февраля, оказались и удобрения. Издание отметило, что цена на мочевину – один из основных видов азотных удобрений – с начала конфликта выросла на 35%. Около трети мировых поставок этого продукта проходит через Ормузский пролив, движение судов через который сейчас остановлено.