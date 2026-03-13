Крупнейший в Румынии производитель удобрений уволит 95% сотрудников

12 марта газета The New York Times писала, что военная операция США и Израиля против Ирана и последующая эскалация на Ближнем Востоке привели к росту цен не только на нефть и газ. Среди других ключевых для мировой экономики товаров, которые подорожали с конца февраля, оказались и удобрения. Издание отметило, что цена на мочевину – один из основных видов азотных удобрений – с начала конфликта выросла на 35%. Около трети мировых поставок этого продукта проходит через Ормузский пролив, движение судов через который сейчас остановлено.