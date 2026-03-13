Дрон атаковал греческий танкер Maran Homer в Черном море
Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке беспилотника в Черном море, пишет Greek City Times со ссылкой на министра судоходства и островной политики Греции Василиса Кикилиаса. Откуда был запущен БПЛА, не уточняется.
По словам министра, на борту судна находились 24 члена экипажа, включая 10 греков, 13 филиппинцев и одного румына. Моряки не пострадали. Атака причинила только материальный ущерб судну.
«Нацеливание на греческие суда и суда под греческим флагом неприемлемо», – заявил Кикилиас, подчеркивая, что греческие судоходные компании и моряки осуществляют коммерческую деятельность.
По данным министерства судоходства, танкер Maran Homer вышел из Салоник и направлялся в Новороссийск, когда произошел инцидент. На момент удара судно было порожним и зафрахтовано компанией Chevron.
11 марта таиландский сухогруз Mayuree Naree подвергся воздушной атаке во время прохождения через Ормузский пролив и загорелся. По данным ВМС Таиланда, из 23 членов экипажа удалось спасти 20 человек.