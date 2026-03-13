Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Дрон атаковал греческий танкер Maran Homer в Черном море

Ведомости

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке беспилотника в Черном море, пишет Greek City Times со ссылкой на министра судоходства и островной политики Греции Василиса Кикилиаса. Откуда был запущен БПЛА, не уточняется.

По словам министра, на борту судна находились 24 члена экипажа, включая 10 греков, 13 филиппинцев и одного румына. Моряки не пострадали. Атака причинила только материальный ущерб судну.

«Нацеливание на греческие суда и суда под греческим флагом неприемлемо», – заявил Кикилиас, подчеркивая, что греческие судоходные компании и моряки осуществляют коммерческую деятельность.

По данным министерства судоходства, танкер Maran Homer вышел из Салоник и направлялся в Новороссийск, когда произошел инцидент. На момент удара судно было порожним и зафрахтовано компанией Chevron.

11 марта таиландский сухогруз Mayuree Naree подвергся воздушной атаке во время прохождения через Ормузский пролив и загорелся. По данным ВМС Таиланда, из 23 членов экипажа удалось спасти 20 человек.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её