Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 39
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще шесть украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Так, с начала дня на подлете к столице было уничтожено 39 дронов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
О первых двух сбитых беспилотниках мэр Москвы сообщил в 12:27. О следующих двух – спустя 20 минут. Информацию о пятом уничтоженном БПЛА Собянин предоставил в 13:33 мск. В 14:13 Собянин сообщил о шести беспилотниках, которые удалось ликвидировать на подлете к Москве. Через 15 минут стало известно еще о двух дронах, уничтоженных на подлете к столице.
В 17:25 мск Собянин сообщил о том, что силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Через 10 минут он проинформировал еще о трех сбитых БПЛА, а в 17:41 мск – еще о трех. Еще шесть беспилотников были ликвидированы к 17:59 мск. В 19:32 силы ПВО сбили один дрон. В 19:57 Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА.
В связи с продолжающимися атаками на столицу Росавиация вводила временные ограничения на работу московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Мера действовала с 14:20 мск до 14:46 мск. Позже Росавиация вновь ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Домодедово».