Росавиация вновь ограничила работу аэропорта «Домодедово»
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в Росавиации.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток 14 марта на подлете к столице силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников.
В связи с продолжающимися атаками на столицу Росавиация уже вводила временные ограничения на работу московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Мера действовала с 14:20 до 14:46 мск.