Инспектор генштаба ВС Ирана погиб в результате атаки США и Израиля
Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель специального инспектора Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Аболькасема Бабаиана в результате американо-израильской атаки, передает агентство Tasnim.
В КСИР не уточнили, когда именно был убит Бабаиан, заявив лишь о «мученической и почетной гибели выдающегося генерала Аболькасема Бабаяна и членов его семьи».
По информации телеканала Al Arabiya, Бабаиан возглавил военную канцелярию верховного лидера страны после того, как прежний глава Мохаммад Ширази погиб в первые дни конфликта.
14 марта КСИР заявил, что атаковал филиалы американского Citibank в Дубае и Манаме в ответ на удары США и Израиля по банкам в Тегеране, а также готовится нанести удары по трем портам Объединенных Арабских Эмиратов в ответ на нападение на принадлежащий ему остров Харк.