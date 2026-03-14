Bloomberg: США отправили на Ближний Восток испытанные на Украине дроны
Армия США отправила на Ближний Восток 10 000 беспилотников-перехватчиков, ранее испытанных на Украине, пишет Bloomberg.
Поставки стартовали в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля, сообщил министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл. Дроны, оснащенные элементами искусственного интеллекта, были впервые направлены Киеву в 2024 г. Теперь Пентагон использует полученный там опыт для отражения потенциальных угроз со стороны Ирана, пишет издание.
Ключевой особенностью Merops является низкая стоимость. Как заявил Дрисколл, цена одного перехватчика варьируется от $14 000 до $15 000. При оптовых закупках она может снижаться до $3000–5000. Это делает их значительно дешевле иранских дронов Shahed, стоимость которых оценивается минимум в $20 000.
«На самом деле мы находимся в более выгодном положении с точки зрения затрат, – приводит слова Дрисколла пресса. – Поэтому каждый раз, когда Иран запускает ракету, которую мы сбиваем, они теряют значительную сумму денег».
До сих пор для перехвата иранских беспилотников и баллистических ракет США и Израилю приходилось использовать дорогостоящие комплексы Patriot и THAAD, пуск одной ракеты которых может обходиться в сумму свыше $4 млн.
По сообщению Financial Times, Киев вел переговоры с Вашингтоном и рядом государств Ближнего Востока о передаче технологий обнаружения и перехвата беспилотников «Небесная крепость», созданных в 2022 г. Украинская сторона рассчитывала взамен получить дополнительные системы противовоздушной обороны.