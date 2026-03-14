У еврейской школы в Амстердаме произошел взрыв

Ведомости

В Амстердаме неизвестные устроили взрыв у здания еврейской школы в районе Бюйтенвельдерт. Об этом сообщает телеканал AT5.

Правоохранительные органы и экстренные службы оперативно прибыли на место. По предварительным оценкам, зданию нанесен небольшой ущерб. Мэр Амстердама Фемке Халсема выступила с резким осуждением инцидента, квалифицировав его как «трусливый акт агрессии».

«Я понимаю страх и гнев еврейских жителей Амстердама. Они все чаще сталкиваются с антисемитизмом, и это неприемлемо. Школа должна быть местом, где детей можно безопасно обучать. Амстердам должен быть местом, где евреи могут жить в безопасности», – отметила Халсема.

Как сообщает телеканал, еврейские школы и учреждения в городе находятся под постоянной охраной. После инцидентов в бельгийском Льеже и Роттердаме меры безопасности были усилены в тесной консультации со службами национальной безопасности. В дополнение к конкретным мерам был также установлен постоянный и усиленный надзор. В результате полиция смогла действовать напрямую, и есть изображения размещения и воспламенения взрывчатки.

В Роттердаме 13 марта четверо молодых мужчин в возрасте от 17 до 19 лет подожгли синагогу. В бельгийском городе Льеже у синагоги 9 марта прогремел взрыв. Пострадавших нет.

