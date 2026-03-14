На подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника
Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Общее число сбитых БПЛА увеличилось до четырех. Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
О первых двух беспилотниках мэр Москвы сообщил в 12:27 мск. О последующих – в 12:46 мск.
Минобороны сообщало, что за последние сутки силы ПВО ликвидировали 285 украинских беспилотников. Помимо дронов, были сбиты 10 управляемых авиационных бомб, уничтожена пусковая установка HIMARS.
С начала суток 14 марта Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Волгограда, Саратова («Гагарин») Геленджика и Краснодара («Пашковский»).