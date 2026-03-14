На подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника

Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Общее число сбитых БПЛА увеличилось до четырех. Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.