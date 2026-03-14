Силы ПВО уничтожили пятый летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Их общее количество достигло пяти. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
О первых двух сбитых беспилотниках мэр Москвы сообщил в 12:27. О следующих двух спустя 20 минут. Информацию о последнем на данный момент уничтоженном БПЛА Собянин предоставил в 13:33 мск.
В 14:13 Собянин сообщил о шестом беспилотнике, который удалось ликвидировать на подлете к Москве.
Минобороны сообщало, что за последние сутки силы ПВО ликвидировали 285 украинских беспилотников. Помимо дронов, были сбиты 10 управляемых авиационных бомб, уничтожена пусковая установка HIMARS.
С начала суток 14 марта Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Волгограда, Саратова («Гагарин») Геленджика и Краснодара («Пашковский»).