Собянин сообщил об уничтожении еще 15 БПЛА на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – уточнил глава города.
Таким образом, всего за 14 марта силы ПВО сбили 62 дрона, пытавшихся атаковать столицу. Ранее мэр сообщал о 47 сбитых украинских беспилотниках. В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводились ограничения на прием и отправку рейсов.