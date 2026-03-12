Силы ПВО сбили 47 беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО сбили 47 беспилотников на подлете к МосквеЗа 10 часов над российским регионами уничтожили 280 БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже 47 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. При этом 16 дронов были уничтожены за последние полтора часа. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Информация об уничтожении трех последних БПЛА появилась в Telegram-канале главы города в 21:03 мск.
Росавиация вводила временные ограничения на работу московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Мера действовала с 14:20 до 14:46 мск. В 18:04 Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». К настоящему моменту ограничения сняты.
Всего за последние 10 часов силы ПВО сбили на регионами России 280 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Атаки происходили с 11:00 до 21:00 мск.
Помимо Москвы и Подмосковья, БПЛА пытались атаковать территории Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей и Краснодарского края.