Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 47 беспилотников на подлете к Москве

За 10 часов над российским регионами уничтожили 280 БПЛА
Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже 47 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. При этом 16 дронов были уничтожены за последние полтора часа. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Информация об уничтожении трех последних БПЛА появилась в Telegram-канале главы города в 21:03 мск.

Росавиация вводила временные ограничения на работу московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Мера действовала с 14:20 до 14:46 мск. В 18:04 Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». К настоящему моменту ограничения сняты.

Всего за последние 10 часов силы ПВО сбили на регионами России 280 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Атаки происходили с 11:00 до 21:00 мск.

Помимо Москвы и Подмосковья, БПЛА пытались атаковать территории Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей и Краснодарского края.

