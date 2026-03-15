«Формула-1» отменила апрельские гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии
Международная федерация автоспорта и руководство «Формулы-1» приняли решение об отмене этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированных на апрель, из-за опасений, связанных с безопасностью на фоне военных действий с участием Ирана. Обе страны попали под удары в ходе ответных мер Тегерана после того, как США и Израиль начали массированные атаки на иранскую территорию. Заявление было опубликовано в воскресенье утром в Шанхае, где проходит Гран-при Китая, пишет CNN.
В «Формуле-1» пояснили, что Гран-при Бахрейна должен был состояться 12 апреля, а этап в саудовской Джидде – 19 апреля, однако гонки не состоятся в эти сроки. В официальном сообщении промоутеры подчеркнули, что, несмотря на рассмотрение различных альтернатив, было принято окончательное решение не проводить замену отмененным этапам в апреле. Президент и исполнительный директор «Ф-1» Стефано Доменикали назвал это решение трудным, но необходимым шагом в сложившейся обстановке на Ближнем Востоке.
Глава FIA Мохаммед бен Сулайем заявил, что федерация всегда ставит безопасность и благополучие участников и сотрудников на первое место, и данное решение принято именно с учетом этой ответственности. Он также выразил надежду на возвращение в Бахрейн и Саудовскую Аравию, которые являются важными элементами гоночного календаря, как только позволят обстоятельства. При этом организаторы не использовали в официальных заявлениях слова «отмена» или «перенос», оставляя теоретическую возможность для реорганизации графика, хотя плотный календарь чемпионата не имеет очевидных «окон» для проведения этих Гран-при позднее.
Из-за отсутствия замены образовалась пятинедельная пауза в чемпионате между Гран-при Японии 29 марта и следующим этапом в Майами 3 мая. Решение было принято заблаговременно с учетом логистики «Формулы-1», которая обычно отправляет персонал и грузы на трассы за несколько недель, а также сложности продажи билетов в сжатые сроки.