«Формула-1» отменила апрельские гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

Глава FIA Мохаммед бен Сулайем заявил, что федерация всегда ставит безопасность и благополучие участников и сотрудников на первое место, и данное решение принято именно с учетом этой ответственности. Он также выразил надежду на возвращение в Бахрейн и Саудовскую Аравию, которые являются важными элементами гоночного календаря, как только позволят обстоятельства. При этом организаторы не использовали в официальных заявлениях слова «отмена» или «перенос», оставляя теоретическую возможность для реорганизации графика, хотя плотный календарь чемпионата не имеет очевидных «окон» для проведения этих Гран-при позднее.