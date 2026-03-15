Силы ПВО уничтожили 170 дронов над регионами России за ночь

В ночь на 15 марта дежурные российские силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку, уничтожив 170 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Средства ПВО сработали над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, а также над республиками Адыгея и Крым.

Кроме того, перехваты осуществлялись в небе над акваторией Черного моря и Московским регионом, причем в столичном направлении были ликвидированы 20 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву.

Дежурные средства ПВО сбили 87 дронов ВСУ до 7:00 14 марта. Больше всего беспилотников уничтожено над Азовским морем (31) и территорией Кубани (16).

