Путин на следующей неделе проведет расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщают «Вести».
В графике главы государства – традиционное совещание с членами правительства и продолжение международных контактов.
19 марта 2025 г. глава государства также принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. В своем выступлении он, в частности, затронул темы преступлений украинских военнослужащих и иностранных наемников на территории России, вопросы надзора за закупками оборудования для медучреждений, а также защиту прав предпринимателей.