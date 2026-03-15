Путин на следующей неделе проведет расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры

19 марта 2025 г. глава государства также принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. В своем выступлении он, в частности, затронул темы преступлений украинских военнослужащих и иностранных наемников на территории России, вопросы надзора за закупками оборудования для медучреждений, а также защиту прав предпринимателей.