Силы ПВО сбили 125 украинских беспилотников над регионами России
Над российскими регионами уничтожили 125 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были сбиты в период с 8:00 по 14:00 мск. Наибольшее число БПЛА уничтожено над территорией Брянской области – 51. В столичном регионе перехватили 38 БПЛА, в том числе 28, летевших на Москву.
Над Калужской областью сбили 19 беспилотников, над Белгородской и Тульской областями – по пять БПЛА. Над территорией Смоленской области – три дрона, над Владимирской областью – два БПЛА и по одному дрону – над Курской и Тверской областями.
Согласно сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице сбили 97 БПЛА за сутки. Атаки начались с полудня 14 марта и продолжались непрерывно. На фоне этого Росавиация объявляла об ограничениях на полеты во всех московских аэропортах.